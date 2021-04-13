Синоптик рассказал о рекордной температуре воздуха в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 13 апреля был установлен суточный рекорд температуры воздуха.

«Сегодня в Москве установлен суточный рекорд температуры воздуха — 21,2 °C. Так тепло в столице в этот день не было почти за всю 140-летнюю историю наблюдений», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, такая же погода сохранится в среду и четверг, причём есть вероятность, что 14 апреля будет побит ещё один рекорд.

Как отметил Леус, с пятницы погода начнёт меняться.

«16 и 17 апреля над территориями юга страны и европейской части России пройдёт малоактивный циклон, и он заденет своим краем столичный регион. Облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди, и температура понизится», — сообщил он.

Ранее Леус в беседе с URA.RU прокомментировал аномальное тепло в Москве и регионах Урала.