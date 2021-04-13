Названы дата и место прощания с солистом «Песняров» Борткевичем

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Прощание с солистом «золотого состава» ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля в Минске.
Названы дата и место прощания с солистом «Песняров» Борткевичем
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Об этом говорится в сообщении на странице ансамбля в Facebook.

«Прощание с Леонидом (Борткевичем. — RT) пройдёт 15 апреля с 10:00 до 13:00 (совпадает с мск. — RT) в филармонии города Минска», — отмечается в сообщении.

13 апреля стало известно о смерти белорусского музыканта, солиста «золотого состава» группы «Песняры» Леонида Борткевича.

Солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок рассказал в беседе с RT о совместной работе с Борткевичем.

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