Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

Белорусский музыкант, солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных песняров — Леонид Борткевич! Светлая память артисту!» — говорится в сообщении.

Борткевич был солистом ВИА «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999 по 2003 год — до кончины руководителя ансамбля Владимира Мулявина. Борткевич — заслуженный артист БССР.

В конце октября 2019 года в Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан.

Молчан, в частности, написал для «Песняров» песенные циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны» и такие композиции, как «Стася», «Маргарита», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие.