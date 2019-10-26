Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры страны.

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«Сегодня на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся белорусский композитор-песенник Олег Молчан», — говорится в сообщении. Молчан, в частности, написал для «Песняров» песенные циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны» и такие композиции, как «Стася», «Маргарита», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие. В конце июня утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский. Солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич в беседе с Nation News отметил технику исполнения Ивановского.