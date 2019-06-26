В возрасте 59 лет утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на знакомых погибшего.

«Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул», — написал администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин.

Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива.

Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга.

Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.