Утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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В возрасте 59 лет утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский.
Утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
  • © Аркадий Ивановский
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Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на знакомых погибшего.

«Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул», — написал администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин.

Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива. 

Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга. 

Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.

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