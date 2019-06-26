Утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
- © Аркадий Ивановский
- vk.com
Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на знакомых погибшего.
«Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул», — написал администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин.
Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива.
Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга.
Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.