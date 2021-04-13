Валерий Скорожонок назвал причину смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок рассказал в беседе с RT о совместной работе с белорусским музыкантом, солистом золотого состава «Песняров» Леонидом Борткевичем.

«Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо «Песняров». Это был солист №1. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог ещё жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лёни. Жаль его», — сказал Скорожонок.

По его словам, в последнее время они редко общались, но иногда виделись на мероприятиях, например на фестивале «Золотая коллекция белорусской песни».

«Встречались, в одной гримёрке переодевались. Он был такой уже задумчивый. Раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но вот уже он был степенный, были философские мысли. Искренне жаль, это большая утрата», — заключил он.

13 апреля стало известно о смерти белорусского музыканта, солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича.