В Михайловском театре в Петербурге открыли мобильный пункт вакцинации

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В Михайловском театре в Санкт-Петербурге открыли мобильный пункт вакцинации. Там работает выездная группа врачей из городской поликлиники.
В Михайловском театре в Петербурге открыли мобильный пункт вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Пока в пункт приглашают только деятелей культуры — сотрудников театров и концертных залов, артистов, музыкантов, преподавателей театральных вузов.

«Сегодня вечером мой спектакль. Судя по тому, что говорят коллеги, всё должно быть хорошо. Театр сейчас работает ударно», — заявила Мария Епифанова, помощник режиссёра Санкт-Петербургского театра комедии имени Акимова.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

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