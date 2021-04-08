Елагин дворец откроется 13 апреля после реставрации

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Елагин дворец откроется для посетителей 13 апреля после реставрации.
Елагин дворец откроется 13 апреля после реставрации
  • © РИА Новости / Н. Егоров

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

«Здание Елагина дворца фактически с начала XXI века находилось на реставрации. Полностью работы завершились только в этом году», — сказал губернатор Александр Беглов.

По его словам, окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий — подарок для жителей и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое будет отмечаться в 2022 году.

Дворец будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что столичный кинотеатр «Художественный» возобновит работу 9 апреля.

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