Елагин дворец откроется 13 апреля после реставрации

Елагин дворец откроется для посетителей 13 апреля после реставрации.

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

«Здание Елагина дворца фактически с начала XXI века находилось на реставрации. Полностью работы завершились только в этом году», — сказал губернатор Александр Беглов.

По его словам, окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий — подарок для жителей и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое будет отмечаться в 2022 году.

Дворец будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что столичный кинотеатр «Художественный» возобновит работу 9 апреля.