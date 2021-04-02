Названа дата открытия кинотеатра «Художественный» в Москве

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Столичный кинотеатр «Художественный» возобновит работу 9 апреля.
Названа дата открытия кинотеатра «Художественный» в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление программного директора кинотеатра «Художественный» Стаса Тыркина.

Он сообщил, что стоимость билетов на регулярные сеансы будет стартовать от 290 рублей. Кинотеатр будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00. На каждых выходных будут организованы информационно-культурные экскурсии по зданию, рассказывающие о его истории.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел обновлённый после реставрации кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади.

Старейший кинотеатр Москвы был закрыт на реставрацию в январе 2014 года.

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