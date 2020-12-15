Собянин посетил отреставрированный кинотеатр «Художественный»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел обновлённый после реставрации кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра, первого кино в Москве, и москвичи смотрели на это чудо. И спустя 111 лет, сегодня, новое чудесное событие — это восстановление, кропотливая реставрация кинотеатра «Художественный» и возвращение удивительного объекта, что тесно переплетено с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда «Художественный» снова вернётся к жизни, и не просто вернётся к жизни, а вернётся в том великолепии и красоте, в которых он был задуман», — прокомментировал событие мэр.

Собянин выразил слова благодарности председателю правления Сбербанка Герману Грефу за инвестиционную помощь в реализации проекта кинотеатра.