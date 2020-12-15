Собянин посетил отреставрированный кинотеатр «Художественный»

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел обновлённый после реставрации кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади.
Собянин посетил отреставрированный кинотеатр «Художественный»
  • © портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра, первого кино в Москве, и москвичи смотрели на это чудо. И спустя 111 лет, сегодня, новое чудесное событие — это восстановление, кропотливая реставрация кинотеатра «Художественный» и возвращение удивительного объекта, что тесно переплетено с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда «Художественный» снова вернётся к жизни, и не просто вернётся к жизни, а вернётся в том великолепии и красоте, в которых он был задуман», — прокомментировал событие мэр.

Собянин выразил слова благодарности председателю правления Сбербанка Герману Грефу за инвестиционную помощь в реализации проекта кинотеатра.

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