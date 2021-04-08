Метеорологи прогнозируют сильный ливень в Тюмени

По прогнозам Гисметео, в Тюмени 8 апреля ожидается сильный ливень и пасмурная погода.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что ливень может продлиться до конца дня. Скорость ветра составит 2—5 м/с. Температура воздуха +5 °С. Атмосферное давление будет стабильным.

Сообщается, что небольшое потепление ждёт горожан в пятницу, 9 апреля. Максимальная температура воздуха составит +8 °С. Будет облачно, без существенных осадков.

В субботу воздух может прогреться до +10 °С, а на следующей неделе — до +16 °С.

РанееURA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.