Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, 6 апреля будет облачно с прояснениями, ветер западный, северо-западный, 8—13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

Температура ночью составит -3…+2 ˚С, днём +5…+10 ˚С.

Во время ухудшения погоды нежелательно выходить на улицу без острой необходимости.

«Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.