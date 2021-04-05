Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, 6 апреля будет облачно с прояснениями, ветер западный, северо-западный, 8—13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

Температура ночью составит -3…+2 ˚С, днём +5…+10 ˚С.

Во время ухудшения погоды нежелательно выходить на улицу без острой необходимости.

«Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить