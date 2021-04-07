Эксперты назвали самые популярные постные блюда в кафе и ресторанах

Эксперты «Яндекс.Еды» назвали самые популярные постные блюда в кафе и ресторанах.

Об этом сообщает Life.ru.

Как выяснили специалисты, готовиться к посту заведения начали ещё зимой, постное меню стало появляться с 13 января. В первый день поста, который в этом году выпал на 15 марта, число заказов постных блюд увеличилось в 4,5 раза.

Самым популярным блюдом названа гречка с грибами, самым популярным салатом — винегрет. В число лидеров также вошли постные бургеры.

Среди супов лидерами признаны тыквенный, грибной и чечевичный.

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