Обмеление Каспия привело к рискам природных пожаров

Низкий уровень Каспийского моря стал причиной резкого роста опасности природных пожаров в Астраханской области, заявил директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.

«В этом году всё сложнее с пожарами, и это связано с катастрофически низким уровнем Каспийского моря. Поэтому и пожароопасность катастрофическая», — цитирует РИА Новости Цымлянского.

По его словам, участки дельты Волги, которые ранее затапливались, теперь остаются сухими.

Он отметил, что сейчас действуют пожары на границе заповедника.

16 марта министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов заявил, что уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам.