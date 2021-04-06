Обмеление Каспия привело к рискам природных пожаров
- РИА Новости
«В этом году всё сложнее с пожарами, и это связано с катастрофически низким уровнем Каспийского моря. Поэтому и пожароопасность катастрофическая», — цитирует РИА Новости Цымлянского.
По его словам, участки дельты Волги, которые ранее затапливались, теперь остаются сухими.
Он отметил, что сейчас действуют пожары на границе заповедника.
16 марта министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов заявил, что уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам.