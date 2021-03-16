В Минприроды рассказали об увеличении уровня пожарной опасности в лесах

Короткая ссылка
Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов заявил, что уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам.
В Минприроды рассказали об увеличении уровня пожарной опасности в лесах
  • РИА Новости

«Страна большая, ситуация разная в регионах. Росгидромет дает нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это (затронет прежде всего) южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край», — приводит ТАСС его слова.

По словам Козлова, в настоящее время также вызывает беспокойство повторяемость лесных пожаров высоких и экстремальных классов в Калмыкии. 

Ранее сообщалось, что в Минприроды не поддержали включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить