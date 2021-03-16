В Минприроды рассказали об увеличении уровня пожарной опасности в лесах
- РИА Новости
«Страна большая, ситуация разная в регионах. Росгидромет дает нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это (затронет прежде всего) южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край», — приводит ТАСС его слова.
По словам Козлова, в настоящее время также вызывает беспокойство повторяемость лесных пожаров высоких и экстремальных классов в Калмыкии.
Ранее сообщалось, что в Минприроды не поддержали включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ.