В Минприроды рассказали об увеличении уровня пожарной опасности в лесах

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов заявил, что уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам.

«Страна большая, ситуация разная в регионах. Росгидромет дает нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это (затронет прежде всего) южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край», — приводит ТАСС его слова.

По словам Козлова, в настоящее время также вызывает беспокойство повторяемость лесных пожаров высоких и экстремальных классов в Калмыкии.

Ранее сообщалось, что в Минприроды не поддержали включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ.