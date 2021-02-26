В Минприроды не поддержали включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ

Глава Минприроды Александр Козлов не поддерживает предложение заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на рекультивацию полигонов, срок службы которых заканчивается.

Соответствующее предложение 25 февраля выдвинул директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов.

По его словам, размер тарифной надбавки «должен составить порядка 32 рублей в год на человека», сообщает РБК.

«Мы не поддерживаем эту позицию. Сейчас мы на площадке Российского экологического оператора обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативные правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек», — цитирует Козлова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в правительстве планируют создать механизм по ограничению дивидендов для собственников промышленных объектов, которые не ликвидируют нанесённый природе ущерб.