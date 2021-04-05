Климатолог оценил возможное влияние изменения климата на южные регионы России

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Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский оценил возможное влияние изменения климата на южные регионы России.
Климатолог оценил возможное влияние изменения климата на южные регионы России
  • Pixabay

«Каждую засуху не стоит связывать с изменением климата. Но в целом, конечно, изменение климата действительно увеличивает повторяемость таких засух на европейской территории», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, из-за глобального потепления активно увеличивается влажность, но в южных регионах климат становится всё более засушливым.

Как отметил Чернокульский, влага не везде повышается одновременно — её становится больше в воздухе, но это абсолютная влажность.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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