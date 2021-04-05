Эксперт прокомментировал решение LG прекратить производство смартфонов

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал решение компании LG прекратить производство смартфонов.
Эксперт прокомментировал решение LG прекратить производство смартфонов
  • Reuters

«Это один из старых производителей, который работал в давние времена, когда на рынке были ещё Siemens, Philips, Nokia и Sony. В последнее время доля компании LG на рынке смартфонов постоянно снижалась», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, выход с рынка, по большому счёту, был единственно верным решением.

Как отметил Кусков, LG сосредоточится на инновационных технологиях интернета вещей и на беспилотниках. При правильной работе компания сможет получить на этом рынке более выигрышные позиции, чем на рынке смартфонов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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