LG прекращает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решения для бизнеса.

«Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы», — приводит РИА Новости заявление LG.

Ранее сообщалось, что почётный председатель и бывший глава южнокорейской корпорации LG Group Ку Чжа Гён скончался в возрасте 94 лет.