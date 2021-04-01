В театрах Петербурга появятся спектакли с сурдопереводом
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Мы поставили задачу развивать Петербург как комфортный город для всех жителей, независимо от особенностей здоровья», — сказал губернатор Александр Беглов.
Он подписал постановление, в соответствии с которым некоммерческие организации в сфере культуры получат из городского бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок, а также на создание к ним тифлокомментариев.
Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.