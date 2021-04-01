В театрах Петербурга появятся спектакли с сурдопереводом

В театрах Санкт-Петербурга появятся спектакли с сурдопереводом.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Мы поставили задачу развивать Петербург как комфортный город для всех жителей, независимо от особенностей здоровья», — сказал губернатор Александр Беглов.

Он подписал постановление, в соответствии с которым некоммерческие организации в сфере культуры получат из городского бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок, а также на создание к ним тифлокомментариев.

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.