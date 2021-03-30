МЧС предупредило о дожде и ветре с порывами до 17 м/с в Москве

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Сильный ветер и дождь ожидаются в столице с 30 по 31 марта, сообщает ГУ МЧС России по городу Москве.
МЧС предупредило о дожде и ветре с порывами до 17 м/с в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, в период с 15:00 30 марта до 08:00 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра c порывами 12—17 м/с, дождь», — сообщает в своём Twitter-аккаунте ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендуют водителям существенно снизить скорость и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств, избегать внезапных манёвров на дорогах, а также парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в начале апреля в столице.

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