МЧС предупредило о дожде и ветре с порывами до 17 м/с в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков, в период с 15:00 30 марта до 08:00 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра c порывами 12—17 м/с, дождь», — сообщает в своём Twitter-аккаунте ГУ МЧС по Москве.
Спасатели рекомендуют водителям существенно снизить скорость и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств, избегать внезапных манёвров на дорогах, а также парковаться вдали от деревьев.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в начале апреля в столице.