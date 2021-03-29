Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

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Главный редактор и генеральный директор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко скончалась на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба издания.
Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«29 марта после тяжёлой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор — главный редактор журнала «Мурзилка»... Татьяна Филипповна Андросенко», — говорится в сообщении.

Андросенко была заслуженным работником культуры России, почётным работником общего образования, членом Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, правления ООБФ «Российский детский фонд», а также кавалером ордена Почёта.

Она руководила журналом с 1985 года.

14 января на 72-м году жизни умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский. 

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