Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.

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