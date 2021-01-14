Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

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RT
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
  • globallookpress.com

«Он умер», — сказала она агентству.

Также об этом сообщил Интерфаксу друг Грачевского Владимир Долинский.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря.

Как отмечалось 14 января, состояние мужчины оставалось тяжёлым.

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