Кинокритик прокомментировал лидерство боевика «Никто» по сборам в США

Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера «Никто» за прошедшие выходные занял первое место по сборам в кинотеатрах США.

По словам Григорьева, у режиссёра получилось привнести что-то своё, новое и свежее в жанр боевика.

«Это давно пора было кому-то сделать. Вот нашёлся наш парень, который придумал технически, как можно снимать боевики, чтобы вовлечённость зрителя была максимальна. Это и технические какие-то решения, и в том числе динамика», — объяснил кинокритик.

Эксперт отметил, что в этом жанре давно наблюдается некий застой.

«И боевики «устали» как жанр в начале 2000-х. Каких-то мощных экшенов не было очень давно. «Никто» развернул зрителей опять к этому жанру», — добавил он.

При этом, по мнению Григорьева, тот факт, что фильм снимал русский режиссёр, и то, что в нём принимали участие русские актёры, не влиял на интерес американского зрителя к картине.

«Я думаю, что это вообще никакого влияния не оказывает. Фамилия Найшуллер абсолютно не говорит, что он из России. Я думаю, что, скорее, их это как-то удивило, что русские актёры... Я не знаю даже, отдают ли они себе отчёт, что это русские актёры. Только если потом смотрят титры или на IMDB», — заключил он.

Ранее сообщалось, что фильм Найшуллера «Никто» за прошедшие выходные занял первое место по сборам в кинотеатрах США.

Криминальный боевик «Никто» вышел на экраны 18 марта. Его снял российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор» и клипам группы «Ленинград».

Главную роль в ленте исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк, который также выступил инициатором проекта, в основу которого легла реальная история из жизни актёра.

Подробнее — в материале RT.