Боевик Найшуллера «Никто» стал лидером по сборам в США за выходные

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» за прошедшие выходные занял первое место по сборам в кинотеатрах США. Об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo.

По данным портала, картину показали в 2460 кинотеатрах страны, которым фильм за три дня принёс в общей сложности $6,7 млн.

В международном прокате фильм собрал более $5 млн, всего за выходные — $11,7 млн.

Как пишет Variety, фильм Найшуллера был хорошо принят критиками и зрителями.

Криминальный боевик «Никто» вышел на экраны 18 марта. Его снял российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор» и клипам группы «Ленинград».

Главную роль в ленте исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк, который также выступил инициатором проекта, в основу которого легла реальная история из жизни актёра.

Подробнее — в материале RT.