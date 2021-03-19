Камео Шнурова и хиты 1990-х: каким получился американский боевик Найшуллера «Никто»

В российский прокат вышел криминальный боевик «Никто» с Бобом Оденкёрком в главной роли. Производством фильма занимались американские киностудии, а за постановку отвечал российский режиссёр Илья Найшуллер. Ему удалось снять классический западный боевик с русскими нотками: антагонистов сыграли Алексей Серебряков, Александр Паль и Сергей Шнуров, а в кадре звучат хиты Наташи Королёвой и группы «Комбинация». По сюжету герой Оденкёрка ведёт тихую семейную жизнь, пока случайный конфликт с русским мафиози не заставляет его вспомнить о своём тёмном прошлом.

В четверг, 18 марта, на большие экраны вышел американский криминальный боевик «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера, широко известного по фильму «Хардкор» и клипам группы «Ленинград».

Главную роль в ленте исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Он же выступил инициатором проекта, в основу которого легла реальная история из жизни актёра. Несколько лет назад в дом Оденкёрка вломился неизвестный — его обнажённым обнаружили в подвале. Артист не стал ввязываться в конфликт и вызвал полицию. Вскоре пятеро полицейских вывели незнакомца из дома, а один из стражей порядка сказал фразу, которая не только вошла в фильм, но и стала отправной точкой для сюжета: «Вы всё правильно сделали. Но если бы это была моя семья...»

Оденкёрка задели слова полицейского. Он задумался: как следовало поступить в такой ситуации? Эти размышления в итоге вылились в полнометражный фильм.

Главный герой ленты «Никто» — Хатч Мэнселл, человек с очень тёмным прошлым, который уже давно отошёл от дел и ведёт тихий, семейный образ жизни: готовит завтрак, выносит мусор, ходит на совершенно обыкновенную работу. Каждый день Мэнселла мало отличается от предыдущего, существование героя представляется невероятно скучным, что в начале фильма красноречиво подчёркивает быстрая нарезка кадров, иллюстрирующих всю эту рутину.

Да и в семье у героя всё не то чтобы здорово: жена к нему давно охладела, сын не проявляет никакого уважения. Единственной отрадой становится младшая дочь — она папу просто обожает.

© kinopoisk.ru

Скучная жизнь Хатча Мэнселла заканчивается, когда в его дом вламывается пара невооружённых домушников. Герой хватает клюшку для гольфа, чтобы остановить их, но, после некоторых раздумий, даёт грабителям спокойно уйти. Это решение вызывает сильнейшее недоумение и осуждение как со стороны близких героя, так и со стороны соседей. Последней каплей становится огорчённая дочь (её браслет с котиками могли украсть воры). Мэнселл срывается и решает вернуть украшение, а вместе с ним — самоуважение. Однако не всё идёт по плану, и под горячую руку рассерженного мужчины попадает ещё одна шайка, решившая похулиганить в автобусе.

Хатч выплёскивает на хулиганов все накопившиеся эмоции, а одного случайно убивает. Тот оказывается братом одного из боссов русский мафии в исполнении Алексея Серебрякова. Естественно, эти события провоцируют конфликт на совершенно ином уровне.

Сюжет фильма в чём-то напоминает «Оправданную жестокость» Дэвида Кроненберга и во многом — «Джона Уика», что не удивительно: сценаристом ленты стал Дерек Колстад, работавший над всеми тремя уже вышедшими фильмами франшизы с Киану Ривзом в главной роли. При этом и далее, по мере развития событий, между двумя проектами можно найти множество точек соприкосновения.

Однако за исключением общей канвы по своей целевой аудитории, стилистике, идее и её реализации фильм Найшуллера представляет собой совершенно другой проект.

По сравнению с Джоном Уиком Хатч Мэнселл кажется персонажем гораздо более интересным, многогранным и продуманным. Он не бессердечный убийца, готовый разделаться с каждым встречным, а прежде всего человек с собственным мнением, слабостями и внятной мотивацией. В первую очередь героя заботят безопасность и счастье семьи, а также чувство собственного достоинства и справедливость: герой не ввязывается в драки просто так, все экшен-сцены с его участием обусловлены самозащитой или намерением постоять за слабого. От руки Мэнселла страдают только отъявленные негодяи — даже домушников герой во второй раз отпускает, когда узнаёт, почему они избрали такой путь.

© kinopoisk.ru

Мэнселл вызывает симпатию своим сходством с живым человеком, чем не могут похвастаться многие персонажи боевиков. Он не всемогущая машина для убийств. Герой не выпрыгивает с невозмутимым видом из багажника перевернувшийся машины и с ножом в боку драться не продолжает: очевидно, что ему больно, как было бы больно любому нормальному человеку. Да и выглядит он не как бравые Киану Ривз, или Том Круз, или Брюс Уиллис, а как обычный, погрязший в рутине семьянин. С таким персонажем несложно себя отождествлять, а потому ему хочется сочувствовать.

Отрицательные персонажи вышли утрированными и карикатурными. Особенно это касается героя Серебрякова, который появляется на экране с нелепым танцем под песню «Милый мой бухгалтер» и также нелепо время от времени поёт, раздаёт нелогичные указания и заботится только о судьбе общака.

Мелкие мафиози получились под стать боссу. Отчасти отрицательные персонажи отвечают за юмор, который удачно разбавляет мрачноватое повествование. Однако от российского режиссёра невольно ожидаешь каких-то более адекватных и интересных образов соотечественников в американском кино, тем более что в данном случае их сыграли российские артисты (Александр Паль, а также появившиеся в коротком, но очень ярком эпизоде Сергей Шнуров и сам Найшуллер). В итоге же ситуация вновь соответствует общему представлению, сложившемуся о русских по большинству западных картин.

Одним из главных достоинств фильма стали экшен-сцены, поставленные очень эффектно и в то же время реалистично. Конечно, в традициях боевиков с главным героем-одиночкой Оденкёрк один (или почти один) расправляется с толпой, но делает это не красиво, одной левой, а в грубом бою, когда во все стороны летят брызги крови и в ход идут подручные предметы. Мэнселлу в этих драках достаётся немногим меньше, чем его противникам, что делает захватывающим бой с в общем-то предсказуемым исходом.

Дополняет картину удачно подобранный саундтрек (начиная с песни Наташи Королёвой и того же «Бухгалтера» и заканчивая хитами Gerry & The Pacemakers и Луи Армстронга), в одних случаях подчёркивающий динамику, а в других делающий комичные сцены ещё более смешными.

Несмотря на некоторые огрехи, у Ильи Найшуллера получился качественный мужской боевик с юмором, зрелищным экшеном и простым, но интересно поданным сюжетом. Он не предлагает ничего нового как в техническом плане, так и в драматургическом, но точно понравится любителям криминальной классики и этого жанра в целом.