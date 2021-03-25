В Подмосковье проведут более 40 фестивалей в 2021 году

В Московской области проведут более 40 фестивалей в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры региона.

Планируется организовать 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля.

В их числе международный фестиваль искусств Чайковского в Клину, open-air «Лето. Музыка. Музей» в истринском «Новом Иерусалиме», «Джазовые сезоны» в Ленинских Горках.

Также ведомство поддержит новые проекты — «Небо: теория и практика» в Балашихе, «Мурановская сцена» в Солнечногорске и звенигородский фестиваль кинопесни.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги масленичных гуляний.