В Подмосковье проведут более 40 фестивалей в 2021 году

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В Московской области проведут более 40 фестивалей в 2021 году.
В Подмосковье проведут более 40 фестивалей в 2021 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры региона.

Планируется организовать 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля.

В их числе международный фестиваль искусств Чайковского в Клину, open-air «Лето. Музыка. Музей» в истринском «Новом Иерусалиме», «Джазовые сезоны» в Ленинских Горках.

Также ведомство поддержит новые проекты — «Небо: теория и практика» в Балашихе, «Мурановская сцена» в Солнечногорске и звенигородский фестиваль кинопесни.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги масленичных гуляний.

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