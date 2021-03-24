В Москве и области ожидается небольшая облачность и гололедица

Гидрометцентр России сообщает, что в среду, 24 марта, жителей Москвы и Московской области ожидают небольшая облачность и местами гололедица.

Об этом пишет газета «Известия».

Днём в столице температура воздуха составит +4...+6 °С, в ночь на 25 марта может похолодать до -5 °С.

В Подмосковье в дневное время — +2...+7 °С, в ночное — до -8 °С.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2—7 м/с.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.