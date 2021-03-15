Фильм Кончаловского не вошёл в список номинантов на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не вошёл в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар».