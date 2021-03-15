Фильм Кончаловского не вошёл в список номинантов на «Оскар»
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Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».
Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар».