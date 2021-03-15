Фильм Кончаловского не вошёл в список номинантов на «Оскар»

Короткая ссылка
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не вошёл в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».
Фильм Кончаловского не вошёл в список номинантов на «Оскар»
  • © «Дорогие товарищи!»

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить