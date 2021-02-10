Фильм Кончаловского вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Об этом говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Кроме того, документальный фильм «Гунда» (2020) российского режиссера Виктора Косаковского вошел в короткий список претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Ранее актёр Александр Маскелайн, сыгравший в фильме «Дорогие товарищи!», прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» выдвижение фильма на «Оскар».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.

Подробнее — в материале RT.