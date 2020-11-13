Сыгравший у Кончаловского актёр прокомментировал выдвижение фильма на «Оскар»

Актёр Александр Маскелайн, сыгравший в фильме «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, прокомментировал выдвижение от России на американскую премию «Оскар» этой картины.

«Я не думаю, что какой-то из российских фильмов этого года может составить конкуренцию [ленте Кончаловского]. Фильмов много выходит на внутрироссийском рынке, но в этом году я не слышал, чтобы какой-то другой наш фильм отметили на международном уровне», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актёра, фильм очень сильный в плане визуального ряда и художественного исполнения. Как напомнил Маскелайн, лента получила специальный приз на Венецианском кинофестивале, что говорит о качестве картины.

Артист добавил, что Кончаловский — большой мастер, очень заметная фигура в мировом кинематографе.

Со своей стороны, кинокритик Николай Никулин в беседе с радио Sputnik отметил, что обращение к советскому прошлому, к советской эстетике — это определённый тренд в мировом кино.

«Это не просто «советское» кино. Это кино, которое имеет очень много аллюзий», — сказал эксперт. Поэтому рассказ о восстании и демонстрация советской эстетики вызывают интерес зарубежного зрителя, добавил он.

Ранее председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на американскую премию «Оскар».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и снижением зарплат.