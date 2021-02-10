Кинокритик оценил включение фильма Кончаловского в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Анастасия Румянцева
Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».
Кинокритик оценил включение фильма Кончаловского в шорт-лист претендентов на «Оскар»
  • © Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» (2020)

«Конечно, шансы есть... У нашего фильма серьёзные конкуренты. Если он пройдёт, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьёзная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет», — отметил кинокритик.

По его словам, фильм может быть интересен эстетически, но не совсем понятен по смыслу для американского зрителя.

«Тем не менее он уже так дальше зашёл, и я надеюсь, что у него всё-таки, несмотря на сильных конкурентов, есть шансы получить «Оскар». Для нас это будет тогда настоящая радость и победа», — заключил Григорьев.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.

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