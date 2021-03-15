Гендиректор дрезденских музеев рассказала о работе в период пандемии

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Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман рассказала о работе в период пандемии.
Гендиректор дрезденских музеев рассказала о работе в период пандемии
  • © Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

«Мы тяжело переживаем локдаун, но минимизация контактов между людьми — это наш вклад в социальную солидарность. Когда музеи вернутся в строй, нашими приоритетами станет обеспечение новых требований безопасности и гигиены при подготовке выставок «Рафаэль и Мадонна» и «Ян Вермеер. В отражении». А осенью в Галерее старых мастеров мы покажем картину Эдварда Хоппера «Утреннее солнце», а также большую выставку натюрморта», — рассказала она в беседе с «Известиями»

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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