Народную артистку Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

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Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщила певица Рада Симбирёва.
Народную артистку Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище
  • © РИА Новости / Василий Носокв

«Людмилу Алексеевну Лядову похоронили на Кунцевском кладбище», — цитирует Симбирёву РИА Новости.

Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет.

В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и позже попала в реанимацию.

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