Народную артистку Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщила певица Рада Симбирёва.

«Людмилу Алексеевну Лядову похоронили на Кунцевском кладбище», — цитирует Симбирёву РИА Новости.

Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет.

В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и позже попала в реанимацию.