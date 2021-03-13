Народную артистку Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище
Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщила певица Рада Симбирёва.
- © РИА Новости / Василий Носокв
«Людмилу Алексеевну Лядову похоронили на Кунцевском кладбище», — цитирует Симбирёву РИА Новости.
Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет.
В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и позже попала в реанимацию.
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