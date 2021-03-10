Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова
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«Людмила Алексеевна скончалась», — цитирует РИА Новости бывшего администратора Лядовой Галину Горбенко.
28 февраля Людмила Лядова, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, попала в реанимацию.
Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске.
Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.
Её песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.