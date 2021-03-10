Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Короткая ссылка
Народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.
Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова
  • © РИА Новости / Василий Носокв

«Людмила Алексеевна скончалась», — цитирует РИА Новости бывшего администратора Лядовой Галину Горбенко.

28 февраля Людмила Лядова, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, попала в реанимацию.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске.

Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.

Её песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить