Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.

«Людмила Алексеевна скончалась», — цитирует РИА Новости бывшего администратора Лядовой Галину Горбенко.

28 февраля Людмила Лядова, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, попала в реанимацию.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске.

Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.

Её песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.