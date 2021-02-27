Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована с COVID-19
Композитор, пианистка, певица народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована в Москве с коронавирусной инфекцией, сообщил её представитель Виталий Мирошников.
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«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой», — цитирует Мирошникова ТАСС.
По его словам, поражение лёгких 95-летней артистки составляет 75%.
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