Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована с COVID-19

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Композитор, пианистка, певица народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована в Москве с коронавирусной инфекцией, сообщил её представитель Виталий Мирошников.
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована с COVID-19
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«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой», — цитирует Мирошникова ТАСС. 

По его словам, поражение лёгких 95-летней артистки составляет 75%.

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