Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке

В ряде регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа в ближайшие дни ожидается аномальное тепло, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень тёплая погода ожидается с 11 марта на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа: в Иркутске — +8 °С, в Красноярске — 0 °С, в Тыве, Бурятии — +4 °С, в Амурской области, в Благовещенске — +6... +8 °С, в Хабаровске — +6... +8 °С, во Владивостоке — + 8... +9 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, такой температурный фон на 8-10 градусов выше нормы, а в Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальном усилении морозов в Центральной России.