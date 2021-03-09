Эксперт предупредил об аномальном усилении морозов в Центральной России

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальном усилении морозов в Центральной России.

«На нас надвигается арктический антициклон, центр которого выйдет на нас в четверг. Мы окажемся в самом эпицентре гигантского барического высотного купола, который обеспечит нас малооблачной и очень тихой погодой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, одновременно с этим будет усиливаться северо-восточная тяга ветров с ультраполярным вторжением, которое приведёт к усилению морозов.

«Ягодки впереди: в ночь на среду и на четверг в условиях малооблачной и ясной погоды морозы окрепнут: в Москве до -21...-23 ˚С, в Подмосковье, в Центральной России до -20...-25 ˚С, местами до -28 ˚С», — сообщил Тишковец.

По его словам, днём в лучшем случае будет -11...-13 ˚С в Москве, -10...-15 — в Центральной России.

«Это супераномальный холод, когда средняя температура на 15 градусов ниже нормы, она даже превосходит практически вдвое климатические показатели разгара зимы», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 10 марта ожидаются обильные снегопады и сильный ветер.