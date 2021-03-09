В Челябинской области синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

В Челябинской области с 10 марта ожидаются обильные снегопады и сильный ветер. Снежный покров может вырасти на 15—20 см.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Gismeteo.

«С 10 марта в Челябинскую область придёт сильный циклон. За двое суток в регионе выпадет до 20 см снега. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 16 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в эти дни будет около -4...-6 °С, ночная не опустится ниже -11...-16 °С.

По данным областного Миндортранса, с вечера 8 марта в ряде районов региона было затруднено автомобильное движение из-за метелей и гололёда. Так, в данный момент снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском и Саткинском районах.

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