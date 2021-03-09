В Челябинской области синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Короткая ссылка
В Челябинской области с 10 марта ожидаются обильные снегопады и сильный ветер. Снежный покров может вырасти на 15—20 см.
В Челябинской области синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
  • © ГУ МЧС России

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Gismeteo.

«С 10 марта в Челябинскую область придёт сильный циклон. За двое суток в регионе выпадет до 20 см снега. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 16 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в эти дни будет около -4...-6 °С, ночная не опустится ниже -11...-16 °С.

По данным областного Миндортранса, с вечера 8 марта в ряде районов региона было затруднено автомобильное движение из-за метелей и гололёда. Так, в данный момент снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском и Саткинском районах.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить