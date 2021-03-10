Шаман дала рекомендации по приготовлению блинов

Шаман Елена Батыр дала рекомендации по приготовлению блинов.

«В тесто для блинов в эти дни надо добавлять подсолнечное масло, несколько капель, потому что в такие праздничные дни мы приближены к богам, к добрым духам и предкам нашим», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как считает Батыр, маленький придаток, который образуется на краешке сковороды при жарке, называется «пришлёпочка», он означает финансовый приход. По мнению шамана, если такого придатка нет, можно попытаться сделать его самостоятельно.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.