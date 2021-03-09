Мария Кац оценила победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на песенном конкурсе «Евровидение», в разговоре с RT прокомментировала данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.
Мария Кац оценила победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
  • © предоставлено пресс-службой

«Из всего того, что было вчера представлено, это ближе к фарватеру Евровидения. Я, на самом деле, болела за Антона Беляева, но все трое претендентов, кто вчера был, на мой взгляд, не показали яркой песни. У Антона была замечательная музыкальная атмосфера: и стиль, и всё-всё-всё. Но я, к сожалению, при всей своей грандиозной музыкальной памяти не могу напеть ни один припев. Это плохо. Но что касается того, как все представили себя на сцене, то Manizha для меня — вполне ожидаемый результат», — объяснила Кац. 

Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт «#2Маши» — 35,7%.

За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить