Мария Кац оценила победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на песенном конкурсе «Евровидение», в разговоре с RT прокомментировала данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.

«Из всего того, что было вчера представлено, это ближе к фарватеру Евровидения. Я, на самом деле, болела за Антона Беляева, но все трое претендентов, кто вчера был, на мой взгляд, не показали яркой песни. У Антона была замечательная музыкальная атмосфера: и стиль, и всё-всё-всё. Но я, к сожалению, при всей своей грандиозной музыкальной памяти не могу напеть ни один припев. Это плохо. Но что касается того, как все представили себя на сцене, то Manizha для меня — вполне ожидаемый результат», — объяснила Кац.

Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт «#2Маши» — 35,7%.

За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.