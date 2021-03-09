Пригожин оценил победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

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Анастасия Румянцева
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
Пригожин оценил победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Manizha как сама персона — достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло бы быть это в плеере, в моём треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. С точки зрения отбора нашего исполнителя — могло бы быть хуже. Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся», — пояснил продюсер.

По словам Пригожина, ему трудно оценить, есть ли шансы у этой песни.

«Мне кажется, что совсем не высокие. Я сегодня перелистывал, посмотрел номер: всё симпатично, даже неожиданно для меня — этот номер, выступление, изжоги никакой нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт #2Маши — 35,7%.

За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.

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