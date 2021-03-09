В группе «Бурановские бабушки» оценили победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с RT оценила данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

«Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников… Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», — заявила она.

По словам Прокопьевой, Manizha не совсем подходит для данного конкурса.

«Но, на мой взгляд, никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для Евровидения эта исполнительница. Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет ещё репетировать, готовить специально… Но всё равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения», — заключила она.

Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт «#2Маши» — 35,7%.

За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.