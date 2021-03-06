Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Курбатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского литературного критика и писателя Валентина Курбатова.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова — талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», — говорится в заявлении.

По его словам, Курбатов многое сделал для изучения «творческого наследия наших выдающихся писателей, вёл большую общественную работу».

Ранее стало известно, что писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой назвал возможную причину смерти писателя.