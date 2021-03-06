Названа возможная причина смерти писателя Курбатова

Советник президента России по культуре Владимир Толстой назвал возможную причину смерти писателя и литературного критика Валентина Курбатова.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Толстой, являющийся председателем жюри премии «Ясная поляна», в состав которого входил Курбатов, причиной смерти писателя мог быть тромб.

«К несчастью, это правда. Валентин Яковлевич умер как жил, как настоящий рыцарь: он пошёл за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина — это тромб», — сказал он.

Ранее стало известно, что писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года.