Умер писатель Валентин Курбатов

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Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.
Умер писатель Валентин Курбатов
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Умер Валентин Яковлевич Курбатов... Светлая память», — написал он в Telegram.

Писатель известен как автор предисловий к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Юрия Нагибина, Булата Окуджавы и других.

Курбатов был членом правления Союза писателей России, входил в редколлегии журналов «Литературная учёба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета».

Ранее стало известно о смерти на 87-м году жизни советского и российского киноведа, сценариста Даля Орлова.

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