Умер писатель Валентин Курбатов
- © РИА Новости / Евгений Биятов
«Умер Валентин Яковлевич Курбатов... Светлая память», — написал он в Telegram.
Писатель известен как автор предисловий к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Юрия Нагибина, Булата Окуджавы и других.
Курбатов был членом правления Союза писателей России, входил в редколлегии журналов «Литературная учёба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета».
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