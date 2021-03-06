Умер писатель Валентин Курбатов

Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

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