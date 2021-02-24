Умер киновед Даль Орлов

Советский и российский киновед, сценарист Даль Орлов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«24 февраля 2021 года на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов», — отмечается в сообщении.

Орлов являлся автором пьес и сценариев, был членом Союза писателей СССР и Москвы, Союза кинематографистов России, Союза журналистов России и членом Российского театрального общества.

22 февраля стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни.