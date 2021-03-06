Рэпер Noize MC попал в больницу

Рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, попал в больницу.

Об этом он сам сообщил в своём Instagram.

«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя», — написал он.

При этом Алексеев приложил к посту фотографию, на которой видно, как люди в форме, похожей на форму медиков скорой помощи, везут его на стуле с колёсами.

Вместе с этим «Российская газета» со ссылкой на неназванные источники написала, что музыкант вызвал скорую из-за сильных болей в спине. Врачи диагностировали у него люмбаго и воспаление седалищного нерва.

В январе американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) сообщил о своей госпитализации в США.