Флорист дала рекомендации по составлению букетов в честь 8 Марта

Флорист-дизайнер Елизавета Ястова дала рекомендации по составлению букетов в честь 8 Марта.

«Поскольку 8 Марта — весенний праздник, принято дарить первоцветы: тюльпаны, нарциссы, мускари, сирень, гиацинты, а в качестве экзотики — ландыши. То есть это должны быть нежные, приятные цветы с лёгким ароматом», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, цвета не должны быть насыщенными — лучше выбрать пастельные, светлые оттенки.

Эксперт также советует опираться на личные предпочтения, то есть если букет предназначен для любимой девушки, то нужно выбрать её любимые цветы, но в весенней гамме.

«Нашим мамам и бабушкам тоже можно выбрать весенние цветы, например, отлично подойдут мимозы. Если у человека нет аллергии, то их вполне можно добавить в букет или подарить самостоятельно, потому что они пушистые, лёгкие и имеют приятный аромат», — сказала Ястова.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.