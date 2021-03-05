Эксперты рассказали, какие блины предпочитают россияне

Эксперты сервиса «Яндекс.Еда» рассказали, какие блины предпочитают россияне.

Об этом сообщает газета «Известия».

Сытные несладкие начинки из мяса и рыбы встречаются в заказах чаще сладких на 30%. Третье место по популярности начинок разделили картофель и грибы.

В целом варианты блинов с начинкой пользуются большим спросом, чем простые блины и блины с маслом, которые заказывают 5% пользователей.

Среди популярных несладких начинок — ветчина и сыр, мясо, курица, грибы, творог, среди сладких лидерами признаны сгущённое молоко, клубника и банан.

Вызывают интерес и такие блины, как «Хачапури», «Карбонара», из гречневой муки с солёной карамелью, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом, с вишней и розмарином, с печенью и гречкой, с селёдкой, креметой и зеленью, с кокосовым творогом и чёрной смородиной.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию во время Масленицы.